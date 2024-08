Boundary Bend, πρωτοποριακός πρωτοπόρος ελαιολάδου της Αυστραλίας

Σε μόλις πάνω από δέκα χρόνια, συνιδρυτές Ρομπ Μακ Γκάβιν και ο Paul Riordan και η ομάδα τους στη Boundary Bend Limited δημιούργησαν τη μεγαλύτερη εταιρεία ελαιολάδου της Αυστραλίας. ​"Αλλά είχαμε κάποιες δυσκολίες », λέει ο κ. McGavin. ​"Είναι απλά δύσκολο. Και θα έλεγα ότι το 95 τοις εκατό των ανθρώπων που βγαίνουν έξω και φυτεύουν έναν ελαιώνα - ακόμα κι αν βρίσκονται στη βιομηχανία - αγωνίζονται πραγματικά, γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολο να τους κάνουμε να παράγουν με συνέπεια - για να πάρουν τη σωστή επικονίασή σας, τη διατροφή, νερό, επεξεργασία, logistics σωστά - έτσι ώστε να έχετε μια εξαιρετική ποιότητα EVOO από την άλλη πλευρά σε ανταγωνιστική τιμή. "

Ο εμπειρογνώμονας του ελαιολάδου Δρ. Richard Gawel είναι γεμάτος επαίνους για τις προσπάθειες του Boundary Bend και τις σημαντικές συνεισφορές στη βιομηχανία στο σύνολό της. ​"Είναι μια πραγματικά κάθετα ολοκληρωμένη εταιρεία - από το νηπιαγωγείο έως το μάρκετινγκ ", λέει Δρ Gawel. ​"Συμβάλλουν σημαντικά στις ερευνητικές γνώσεις για το ελαιόλαδο και πολλά από τα αποτελέσματά τους είναι διαθέσιμα στο κοινό και σχετίζονται με παραγωγούς τόσο στην Αυστραλία όσο και αλλού. Έχουν διεξαγάγει έρευνα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπως παράγοντες χαλάρωσης φρούτων, ζημιά στον παγετό, μηχανικά εργαλεία συγκομιδής και επεξεργασίας για να αναφέρουμε μερικά μόνο και το εργαστήριό τους έχει επίσης εργαστεί για την επαλήθευση της εγκυρότητας νέων δοκιμών που βοηθούν στον προσδιορισμό του τι θεωρώ ως η μάστιγα της βιομηχανίας: η παρουσία παλαιού λαδιού σε μίγματα. Το πιο σημαντικό, μέσω αυτών Cobram Estate μάρκα, έχουν συμβάλει στην τοποθέτηση προσιτών, υψηλής ποιότητας EVOO στα ράφια των αυστραλιανών σούπερ μάρκετ. "

Ο Δρ. Gawel επισημαίνει επίσης ότι οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες της εταιρείας, Leandro Ravetti και Pablo Canamasas, δραστηριοποιούνται στη διάδοση των αποτελεσμάτων τους στη βιομηχανία και συμβάλλουν στο χρόνο σε άλλα ζητήματα όπως η ανάπτυξη σύγχρονων σχετικών προτύπων που βοηθούν τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τη διαφορά μεταξύ τους βαθμούς ελαιόλαδου.

"Από την πλευρά του μάρκετινγκ, "προσθέτει ο Δρ Gawel, ​"Το Boundary Bend δραστηριοποιήθηκε στη δημιουργία και την προώθηση δύο επιπέδων EVOO - μιας γραμμής σούπερ μάρκετ και μιας σειράς εξειδίκευσης που βασίζεται σε ποικιλίες και έχουν γίνει ίσως η πιο άμεσα αναγνωρισμένη μάρκα EVOO στην Αυστραλία. Ως εταιρεία, υπήρξαν από καιρό υποστηρικτές του Αυστραλιανή ένωση ελιάς, τόσο στην παροχή

εμπειρογνωμοσύνη και υποστηρικτική έρευνα. "

Σήμερα, η Boundary Bend Limited εκμεταλλεύεται περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (254 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε περιουσιακά στοιχεία ελιάς και, με 2.5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα υπό τον έλεγχό της, είναι ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης / διαχειριστής ελαιώνων στην Αυστραλία και ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο.

Για τις τελευταίες έξι σεζόν, η BBL έχει οδηγήσει τη δυναμική και αναδυόμενη βιομηχανία ελαιολάδου στην Αυστραλία. Η εταιρεία είναι ο πρώτος και μοναδικός καλλιεργητής στην Αυστραλία για να παράγει και να επεξεργάζεται περισσότερα από 40,000 τόνους φρούτων σε μία εποχή. Και με λιγότερο από 18 τοις εκατό όλων των ελαιόδεντρων που φυτεύτηκαν στην Αυστραλία, οι ελαιώνες BBL παρήγαγαν περίπου το ήμισυ του ελαιολάδου της Αυστραλίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η παραγωγή φρούτων που επιτυγχάνεται από την BBL είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο της Αυστραλίας και τον κόσμο. Οι μέσες αποδόσεις πετρελαίου ανά εκτάριο είναι πολλές φορές (370 τοις εκατό σε 1,500 τοις εκατό) υψηλότερες από τις παραδοσιακές και μεγάλες περιοχές παραγωγής της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Τυνησίας.

"Τα εργοστάσια επεξεργασίας της BBL στη βόρεια Βικτώρια, με περισσότερους από 1,700 τόνους ημερησίως, δεν είναι μόνο τα μεγαλύτερα εργοστάσια επεξεργασίας στο νότιο ημισφαίριο, αλλά και τα πιο αποδοτικά και ποιοτικά οδηγούμενα ", λέει ο εκτελεστικός και τεχνικός διευθυντής Leandro Ravetti. ​"Αυτά τα εργοστάσια επεξεργασίας είναι σε θέση να επιτύχουν όχι μόνο το χαμηλότερο κόστος επεξεργασίας στην Αυστραλία, και συμβατά με το κόστος επεξεργασίας σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου, αλλά διαθέτουν επίσης μερικές από τις υψηλότερες αποδόσεις εκχύλισης, κατά μέσο όρο πάνω από 89 τοις εκατό απόδοση εκχύλισης κατά το παρελθόν τέσσερις εποχές."

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, η BBL παρήγαγε αυξανόμενες ποσότητες ελαιολάδου διατηρώντας παράλληλα εξαιρετικά υψηλά πρότυπα ποιότητας. Ως απόδειξη, τα τελευταία δύο χρόνια μόνο τα έλαια BBL έχουν κερδίσει τέσσερα βραβεία Best in Show (συμπεριλαμβανομένου του Best Oil στην Αυστραλία στο 2009), χρυσά μετάλλια 22, ασημένια μετάλλια 41 και χάλκινα μετάλλια 45, καθιστώντας τα τα καλύτερα βραβεία στο Αυστραλιανή βιομηχανία ελαιολάδου.

"Νομίζω ότι η Αυστραλία είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της βιομηχανίας ελαιολάδου ", λέει ο Rob McGavin. ​"Θα υπάρξουν μερικές μεγάλες εξελίξεις στο Νότιο Ημισφαίριο τα επόμενα 10 χρόνια όσον αφορά τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά. "Με την αφοσίωση της Boundary Bend στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, στην πρόκληση της σύμβασης και στον πειραματισμό με νέες ιδέες, η εταιρεία είναι σίγουρη να συμβάλλει σημαντικά σε αυτά τα επερχόμενα γεγονότα.