Μεσογειακή δίαιτα με ελβετικό στρίψιμο μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου και καρδιακής νόσου

Επισκέπτες σε μια πρόσφατη εμπορική έκθεση στη Ζυρίχη, η οποία αξιολόγησε 140 δείγματα, προτιμώμενα EVOO με γλυκιά γεύση πάνω από αυτά που ήταν πικρά. Όποιο και αν είναι το προφίλ γεύσης ελαιολάδου που οι άνθρωποι προτιμούν βαθιά στη χώρα του βουτύρου, μια πρόσφατη μελέτη έχει δείξει, ακόμη και μια πολιτισμικά προσαρμοσμένη τήρηση της παραδοσιακής μεσογειακής διατροφής μπορεί να επεκτείνει τη ζωή τους.



Η Μεσογειακή διατροφής, πλούσιο σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, σύνθετους υδατάνθρακες, ελαιόλαδο, ψάρι και κρασί αλλά χαμηλό σε γαλακτοκομικά προϊόντα και κρέας, έχει συσχετιστεί με τη μακροζωία και τη χαμηλή συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και καρδιακών παθήσεων. Το προστατευτικό αποτέλεσμα, πιο έντονο στις μεσογειακές χώρες, ώθησε τους ερευνητές στην Ελβετία να αποφασίσουν εάν η τήρηση μιας μεσογειακής διατροφής ήταν αποτελεσματική σε έναν ελβετικό πληθυσμό που επηρεάστηκε από τους γερμανικούς, ιταλικούς και γαλλικούς πολιτισμούς τους.

Η μελέτη περιελάμβανε 17,861 συμμετέχοντες που συμμετείχαν σε δύο μεγάλες μελέτες που διεξήχθησαν στην Ελβετία: το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας 1Α και το The Swiss Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular Disease. Οι ερευνητές επέλεξαν έναν πολιτισμικά διαφορετικό πληθυσμό από τις τρεις διαφορετικές γλώσσες της Ελβετίας για τους οποίους υπήρχε διαθέσιμη παρακολούθηση παρακολούθησης της θνησιμότητας για πάνω από 30 χρόνια μέσω του εθνικού μητρώου υγείας και στατιστικών.

Η μελέτη η συνεπής προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή με θάνατο από καρκίνο, καρδιαγγειακές παθήσεις και όλες τις αιτίες, ωστόσο η διατροφή είχε μια ξεχωριστή διαφορά. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή χαμηλή γαλακτοκομική μεσογειακή διατροφή, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελβετικής διατροφής και καταναλώνονται σχεδόν καθημερινά από τον δείγμα πληθυσμού.

Η πρόσληψη διατροφής αναλύθηκε χρησιμοποιώντας μια απλοποιημένη 24ωρη μέθοδο ανάκλησης όπου οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν καταφατικά ή αρνητικά στην πρόσληψη 11 διαφορετικών ομάδων τροφίμων: σαλάτες, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, δημητριακά, κρέας, ψάρι, τύπος λαδιού, αλκοόλ, αυγά και σοκολάτα. Οι ερευνητές σημείωσαν την προσήλωση στη μεσογειακή διατροφή χρησιμοποιώντας βαθμολογία 9 ‑, όπου η ελάχιστη τήρηση ήταν βαθμολογία 0 και μέγιστη τήρηση με βαθμολογία 9.

Η συχνότητα πρόσληψης της ομάδας τροφίμων από τους 8,665 άνδρες και 9,196 γυναίκες, των οποίων η μέση ηλικία ήταν 45 χρόνια κατά την περίοδο της έρευνας, ήταν σχεδόν παρόμοια αλλά είχε δύο αξιοσημείωτες διαφορές. Οι γυναίκες κατανάλωναν φρούτα συχνότερα από τους άνδρες, ενώ οι άνδρες κατανάλωναν αλκοόλ συχνότερα από τις γυναίκες.

Η στατιστική ανάλυση αποκάλυψε ότι η κατανάλωση φρούτων μείωσε τον κίνδυνο θανάτου από καρδιακές παθήσεις και καρκίνο και στα δύο φύλα, αν και παρατηρήθηκε υψηλότερη πρόσληψη μονοακόρεστων και κίνδυνος θανάτου από καρδιακές παθήσεις μόνο στους άνδρες. Από την άλλη πλευρά, η κατανάλωση αλκοόλ μείωσε τον κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλά αύξησε τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνο.

Το πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα, ωστόσο, ήταν η σχέση μεταξύ κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων και χαμηλότερου κινδύνου θνησιμότητας από όλα τα αίτια, τον καρκίνο και τις καρδιακές παθήσεις τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Αυτά τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με τη συναίνεση ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα αυξάνουν την πρόσληψη κορεσμένων λιπών και έτσι αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μια πιθανή εξήγηση που προσφέρουν οι ερευνητές στην απροσδόκητη ωφέλιμη σχέση που παρατηρείται σε αυτή τη μελέτη θα μπορούσε να είναι τα ελβετικά γαλακτοκομικά προϊόντα ​"οι αγελάδες αγελάδων που έχουν καθαρά χόρτο »έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα n ‑ 3 και έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά από τα γαλακτοκομικά προϊόντα από άλλες χώρες. Οι συγγραφείς παραθέτουν επίσης άλλη βιβλιογραφία που βρήκε ένα προστατευτικό αποτέλεσμα της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων στην επίπτωση καρδιακών παθήσεων και καρκίνου.

Παρόλο που η μελέτη είχε ένα κύριο μειονέκτημα - μια ακατέργαστη μέθοδος μιας ημέρας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της πρόσληψης τροφής - η μελέτη διαπίστωσε ότι η συμμόρφωση με μια μεσογειακή διατροφή που περιλάμβανε πολιτιστικές διαφορές ήταν ευεργετική για την υγεία και μειωμένο κίνδυνο θνησιμότητας από καρκίνο και καρδιακές παθήσεις.