Ο Ρόλος της Γυναίκας στον Τομέα βρίσκεται στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς

Η φετινή έκδοση του Παγκόσμια Ημέρα της Ελιάς υπογράμμισε τον ζωτικό ρόλο των γυναικών στον κλάδο του ελαιολάδου σε όλη την αλυσίδα παραγωγής, από τους ελαιώνες μέχρι τα τραπέζια.

Επίσημα αναγνωρισμένη το 2019 από τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς ή Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς, πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 26 Νοεμβρίου.th.

Ωστόσο, η φετινή γιορτή έγινε στις 23 Νοεμβρίουrd στην έδρα της Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ) στη Μαδρίτη ως μέρος των 118th συνεδρίαση του Συμβουλίου των Μελών.

Δείτε επίσης: Ο Jaime Lillo Διορίστηκε Εκτελεστικός Διευθυντής του Olive Council

Οργανώθηκε από κοινού από τη ΔΟΕ και το Διεθνές Κέντρο Προηγμένων Μεσογειακών Σπουδών (CIHEAM), στην εκδήλωση συνεργάστηκαν πολλές γυναικείες ενώσεις σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Women in Olive Oil, Pandolea, Donne dell'Olio και του Arab and Jordan Olive Oil Women's Network and the Women & Olives LatAm Network.

Η ΔΟΕ καλωσόρισε εκπροσώπους των γυναικείων ομάδων, του διπλωματικού σώματος στη Μαδρίτη, τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών και αξιωματούχους του Συμβουλίου Μελών της ΔΟΕ.

"Συγχαίρω τους προέδρους και τα μέλη των γυναικείων δικτύων για όλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την υλοποίηση αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας, η οποία σίγουρα θα πρέπει να εδραιωθεί και να διαιωνιστεί», είπε η Imene Trabelsi Trigui, επικεφαλής του τμήματος προώθησης της ΔΟΕ. Olive Oil Times.

"Οι γυναίκες ανέκαθεν συμμετείχαν βαθιά στη διαχείριση του αλυσίδα αξίας ελαιολάδου. Σήμερα, είναι αγρότες, γευσιγνώστες, παραγωγοί, σεφ, ερευνητές, δάσκαλοι και ειδικοί σε διάφορους τομείς που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον κλάδο του ελαιολάδου», πρόσθεσε. ​"Χάρη στις γνώσεις και την εμπειρία τους, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του σημαντικού τομέα και επηρεάζουν σημαντικά τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές».

"Η δουλειά αυτών των γυναικών συμβάλλει αποτελεσματικά στην οικοδόμηση ενός δυναμικού τομέα ελιάς», συνέχισε η Trabelsi Trigu. ​"Δεσμεύονται σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο να μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στην παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, διαδίδοντας τα οφέλη του Μεσογειακή διατροφής του οποίου το ελαιόλαδο αποτελεί θεμελιώδες μέρος, καθώς και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις διάφορες χρήσεις του ελαιολάδου, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική και πολιτιστική του κληρονομιά και συμβάλλοντας σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης».

Η ισότητα των φύλων και η χειραφέτηση των γυναικών αποτελούν προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την έκθεση του CIHEAM για την ισότητα των φύλων στην περιοχή της Μεσογείου για το 2022.

Στη γεωργία, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 43 τοις εκατό του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού, διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας. Ενώ επιτελούν πολλά κρίσιμα καθήκοντα, οι πολλαπλοί ρόλοι και οι ευθύνες των γυναικών που δραστηριοποιούνται στις αγροτικές κοινότητες συχνά δεν αναγνωρίζονται επαρκώς.

By προώθηση των ίσων δικαιωμάτων και τον επιμερισμό των πόρων και των ευθυνών μεταξύ γυναικών και ανδρών, η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και θεμέλιος λίθος μιας ευημερούσας οικονομίας που προωθεί τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Στόχος της ΔΟΕ είναι η εκδήλωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς και το παράδειγμα που έδωσαν οι εμπλεκόμενοι σύλλογοι να εμπνεύσουν γυναίκες από όλες τις χώρες μέλη της να δημιουργήσουν δίκτυα υπό την ηγεσία των γυναικών, τα οποία θα συμβάλουν στην ενίσχυση της σημασίας του ανεκτίμητου έργου τους στον τομέα της ελιάς. τομέα πετρελαίου.

Διάφορες δραστηριότητες είχαν προγραμματιστεί για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής παραδοσιακών πιάτων με ελαιόλαδο από όλο τον κόσμο και βίντεο που υπογραμμίζουν την ποικιλομορφία των ρόλων των γυναικών στον τομέα. Η ΔΟΕ και η CIHEAM ανακοίνωσαν επίσης τους νικητές ενός διεθνούς διαγωνισμού γραφικών έργων.

Η εκδήλωση, που κορυφώθηκε με την ανάγνωση και την υπογραφή ενός μανιφέστου για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και αναγνώριση του ρόλου των γυναικών στον κλάδο του ελαιολάδου, ηγήθηκε της Emmanuelle Dechelette, ιδρυτής του Olio Nuovo Days, ο οποίος ανακοίνωσε τις ομιλίες από τους εκπροσώπους των συλλόγων.

Μεταξύ αυτών ήταν η Jill Myers, ιδρύτρια του Women in Olive Oil. Nehaya Almuhaisin, ιδρύτρια του Arab Olive Oil Women's Network. Loriana Abbruzzetti, πρόεδρος της Pandolea. Mariagrazia Bertaroli, διευθύντρια του Donne dell'Olio. και Laura Blanco, ιδρύτρια της Women and Olives LATAM.

Όλοι εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να επιδιώξουν, με τη δύναμη των οραμάτων και των δεξιοτήτων τους, τους σκοπούς και τους στόχους που τέθηκαν κατά την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς.