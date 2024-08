Η Μεγάλη Κληρονομιά του Σιμόν Λάιβε

Στις εβραϊκές διδασκαλίες (το Midrash) λέει, ​"Αφήστε κανέναν να σταματήσει ποτέ από τη φύτευση. Πεδία γεμάτα με δέντρα μας χαιρέτησαν κατά τη γέννηση και πρέπει να προσθέσουμε τον αριθμό τους ακόμη και σε γηρατειά ".

Ο Shimon Lavee, ο οποίος απεβίωσε ειρηνικά στις 24 Απριλίουth βοήθησε να φυτέψει και να καλλιεργήσει αμέτρητα ελαιόδεντρα σε όλο τον κόσμο για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες. Οι σημαντικές συνεισφορές του και το γενναιόδωρο πνεύμα του θα ζουν στις ρίζες και τα κλαδιά τους για τις επόμενες γενιές.



Τα ελαιόδεντρα σε μαύρο χρώμα, ο Shimon Lavee, καθηγητής του Εμιράτου από το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και ο σπουδαίος φίλος της Ισπανίας μας άφησαν. - Ισπανική Ένωση Δήμων Ελιάς (AEMO)

Ο καθηγητής Shimon Lavee γεννήθηκε το 1931 στο Βερολίνο και μετανάστευσε στο Ισραήλ το 1938, λίγο πριν από την έναρξη του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου. Στη νέα του πατρίδα, άνθισε. Ο Lavee ήταν ένας από τους ιδρυτές του Kibbutz Tel Katzir, που βρίσκεται στα νότια της θάλασσας της Γαλιλαίας, και χρησίμευσε ως διαχειριστής της κοινότητας. Μέχρι το 1955, είχε λάβει το μεταπτυχιακό του στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και ξεκίνησε ερευνητική θέση στον Οργανισμό Γεωργικών Ερευνών (Ινστιτούτο Volcani). Μόλις πέντε χρόνια αργότερα, ολοκλήρωσε το διδακτορικό του.

Shimon Lavee σε εκδήλωση Terra Olivo, Ιερουσαλήμ, 2011

Ο Lavee συνέχισε το πρόγραμμα αναπαραγωγής στο Ινστιτούτο Volcani. Κατά τη διάρκεια των ετών του στο ινστιτούτο ανακάλυψε πώς να μειώσει τη νεανική φάση της ελιάς επιταχύνοντας τη διαδικασία αναπαραγωγής, βοήθησε στην επανάσταση της στάγδην άρδευσης και ανέπτυξε νέες ποικιλίες ελιάς όπως οι γνωστές ​"Barnea. "

Η ποικιλία Barnea έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντική παγκοσμίως λόγω της ικανότητάς της να προσαρμόζεται στην εντατική καλλιέργεια παράλληλα με την παραγωγή τεσσάρων μέσων αποδόσεων και τη διατήρηση ποιοτικών ελαίων.

Η επιρροή του δεν σταμάτησε στα σύνορα του Ισραήλ. Ο Lavee έπαιξε σημαντικούς ρόλους με την πάροδο των ετών για το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του (2000, 2008). Ήταν επίσης οργανικά ενεργός στη Διεθνή Εταιρεία Φυτοκοινωνικών Επιστημών. Επιπλέον, έλαβε βραβεία και ήταν εκλεγμένο μέλος πολλών διεθνών οργανισμών. Στην Ισπανία, ο Shimon έλαβε το τιμητικό βραβείο για την έρευνα ελιάς, στην Ιταλία εξελέγη μέλος της Ιταλικής Ακαδημίας Ελιάς και στο Ισραήλ έλαβε το βραβείο Best Breeders από το Υπουργείο Γεωργίας.

Ο καθηγητής Lavee λαμβάνει μετάλλιο εκτίμησης από τον Facundo Vita Serman, έναν εκπρόσωπο του ISHS, για το καθήκον του ως συν-συνέδριο του Διεθνούς Συμποσίου για την άρδευση και την ποιότητα του λαδιού της Ελιάς, Nazareth, Ισραήλ, 2009

Ο Lavee ήταν φιλάνθρωπος. Οι εξαιρετικές συνεισφορές του με την υποστήριξη του USAID και το Near East Foundation Ελαιόλαδο Χωρίς Σύνορα Το έργο τον οδήγησε να λάβει πιστοποιητικό εκτίμησης. Πίστευε ότι η ισότητα ήταν ο αληθινός δρόμος προς την ειρήνη. Το έργο λειτουργεί για την οικοδόμηση οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών αγροτών.

Όταν Olive Oil Times άρχισε να ζητά από διεθνείς φίλους και συναδέλφους να σχολιάσουν τη ζωή του Lavee, έγινε ακόμη πιο προφανές ότι δεν ήταν μόνο ένας πολύ αξιοσέβαστος εμπειρογνώμονας στην ελιά, αλλά και υπηρέτησε ως παγκόσμιος μέντορας, ενέπνευσε άλλους και ήταν ένας εξαιρετικός γευσιγνωτής ελαιολάδου .

Δείτε επίσης:Συνάντηση με τον Shimon Lavee και το One About the Holy Tree

Όλοι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν ότι ήταν ένας ταπεινός, γενναιόδωρος, φίλος. Ήξερε πώς να φέρει τους ανθρώπους όλων των κοινωνιών μαζί μαθαίνοντας για τα ελαιόδεντρα και το ελαιόλαδο.

Ο Dan Flynn, από το Κέντρο Ελιάς του UC Davis, θυμήθηκε πότε ​"Ο Σιμόν ήταν στην Καλιφόρνια και είπε στο ακροατήριο ότι το Ισραήλ και η Καλιφόρνια επανάστασαν την παγκόσμια ελαιοκομική βιομηχανία πριν από δεκαετίες, με την εισαγωγή άρδευσης. Τα αρδευόμενα ελαιόδενδρα παράγουν πολύ περισσότερα από τις ελιές ξηράς εκτροφής. Ο Σιμόν είχε συνεχίσει αυτόν τον μεγάλο δεσμό μεταξύ του Ισραήλ, της Καλιφόρνιας και των ελιών. "

Η Ισπανική Ένωση για τους Δήμους Ελιάς (AEMO) έγραψε σχετικά με το πέρασμα του, ​"το μαύρο φόρεμα από ελιές, ο Shimon Lavee, καθηγητής του Εμιράτου από το Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και ένας μεγάλος φίλος της Ισπανίας μας άφησε. "

Ο Εχούντ Σοριάνο, επικεφαλής του Ισραηλινού Πίνακα Ελαιολάδου και σύμβουλος ελιάς, εργαζόταν για να προγραμματίσει το μάθημα Sensorial Analysis στο Ισραήλ. Όταν γνώρισε τον Lavee, του είπε για την πορεία. Ο καθηγητής του είπε ότι θα χαρεί να διδάξει μαθήματα. Ο Εχούντ εξεπλάγη που ένας τόσο διακεκριμένος άνθρωπος θα ήταν πρόθυμος να αφιερώσει χρόνο για να διδάξει για την πορεία του. Θυμάται τον Shimon να γελάει και να λέει, ​"οι παραγωγοί και οι αγρότες δεν είναι λιγότερο σημαντικοί από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ». Τότε ο Ehud είδε τον μετριοπαθή και γενναιόδωρο χαρακτήρα της Lavee.

Ο Άρνον Νταγκ από το Ερευνητικό Κέντρο Gilat αφηγείται τη συνάντηση του Σίμον πριν από 13 χρόνια στο Ινστιτούτο Volcani. Περιέγραψε τον Lavee ως ταπεινό άτομο με τεράστιες γνώσεις στη φυσιολογία της ελιάς και τον μέντορά του. Ο Νταγκ άρεσε πολύ στις συζητήσεις τους για την επιστήμη της βιολογίας της ελιάς και για τους καλύτερους τρόπους για να ωφεληθούν οι καλλιεργητές.

"Ακόμη και όταν αρρώστησε », εξηγεί ο Άρνο, ​"Ο Σιμόν επέμενε να συμμετάσχει σε μελέτες και συνέχισε να πηγαίνει στο πεδίο. Δυστυχώς, δεν έχουμε πλέον καθηγητές που θα βγουν στο πεδίο με ψαλίδια κλαδέματος ". Συνέχισε, ​"Αισθάνομαι τυχερός που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ τόσο στενά με αυτόν τον άντρα για τόσα χρόνια. Οι συνάδελφοί μου και εγώ δεσμευόμαστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να συνεχίσουμε την κληρονομιά του Shimon Lavee και να διατηρήσουμε το Ισραήλ ως παραγωγικό και δημιουργικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της επιστήμης της ελιάς. "

Το κλαδί μιας ελιάς αντιπροσωπεύει την ειρήνη, το ίδιο το δέντρο είναι γενναιόδωρο και μπορεί να ανθίσει ακόμη και κάτω από σκληρές συνθήκες, ο καρπός του παρέχει λάδι που δίνει φως και είναι σύμβολο σοφίας. Όλα αυτά, ο Shimon Lavee εμφανίστηκε επίσης σε όλη του τη ζωή.