Νέο ισπανικό podcast εμβαθύνει στον κόσμο του ελαιολάδου

Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι ελαιοτριβείς και οι εμφιαλωτές διαμαρτύρονται συνεχώς για την έλλειψη γνώσης των καταναλωτών γύρω από αυτό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Πράγματι, το 49 τοις εκατό των ερωτηθέντων στο 2023 Olive Oil Times Έρευνα Συγκομιδής ανέφερε την έλλειψη γνώσης των καταναλωτών ως μία από τις κύριες ανησυχίες τους.

Για το σκοπό αυτό, τρεις επαγγελματίες του ελαιολάδου έχουν ξεκινήσει ένα podcast στην ισπανική γλώσσα για να συζητήσουν το θέμα βασικά του ελαιολάδου με μια μεγάλη γκάμα καλεσμένων και δημιουργήστε νέους λάτρεις.

Ο τομέας του παρθένου ελαιολάδου χρειάζεται πολλή διάδοση και ανθρώπους να συνδεθούν μαζί του, ειδικά τους νέους. - Mercedes Uceda, συμπαρουσιάστρια, A la Sombra del Olivo

Ο Πάμπλο Βόιτζουκ, εκπαιδευτικός ελαιολάδου, σύμβουλος και NYIOOC World Olive Oil Competition δικαστής, σκέφτηκε την ιδέα για A la Sombra del Olivo (In the Shade of the Olive Tree) το 2023 και επέλεξε τους Mercedes Uceda και Maripaz Aguilera ως συμπαρουσιαστές του.

"Ο Πάμπλο μου είπε τα Χριστούγεννα ότι ήθελε να κάνει ένα podcast», είπε η Aguilera, τεχνικός ειδικός στο ελαιόλαδο στο Ανδαλουσιανό Ινστιτούτο Αγροτικής και Αλιευτικής Έρευνας και Κατάρτισης (IFAPA), επικεφαλής πάνελ και σύμβουλος.

"Λόγω της δουλειάς μας, συχνά μένουμε σε τεχνικό επίπεδο. Απευθυνόμαστε πάντα στον κλάδο και αυτό το podcast είναι ένας τρόπος διάδοσης της κουλτούρας του ελαιολάδου σε ένα μεγάλο κοινό», πρόσθεσε.

Ο Uceda, ένας πιστοποιημένος γευσιγνώστης του οποίου η οικογενειακή συμβουλευτική μηχανικών είναι αφιερωμένη στην κατασκευή και το σχεδιασμό ελαιοτριβείων, είναι συχνός ακροατής podcast και ενθουσιάστηκε που συμμετείχε στο έργο. Πιστεύει ότι τα podcast είναι ένας εξαιρετικός τρόπος ψυχαγωγίας και ενημέρωσης του νεότερου κοινού.

Σύμφωνα με το Spotify, μια πλατφόρμα ροής ήχου, περισσότεροι από τους μισούς Ισπανούς ακούν podcast, με το ένα τρίτο να ακούει συνήθως. Ξεχωριστή έρευνα από το Παρατηρητήριο iVoox, το οποίο συλλέγει δεδομένα για podcast στην ισπανική γλώσσα, διαπίστωσε ότι το 40 τοις εκατό των ακροατών είναι μεταξύ 18 και 44 ετών.

"Ο κόσμος των podcast, με τον οποίο έχω κολλήσει, φαίνεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να διαδοθεί οποιοδήποτε θέμα», είπε ο Uceda.

"Ο τομέας του παρθένου ελαιολάδου χρειάζεται πολλή διάδοση και ανθρώπους για να συνδεθούν μαζί του, ειδικά τους νέους», πρόσθεσε. ​"Τα podcast είναι μια μορφή ανταλλαγής γνώσεων ή σύνδεσης με διαφορετικά θέματα που χρησιμοποιούν οι νέοι, οπότε φάνηκε πολύ καλή ιδέα».

Ο Uceda πιστεύει ότι η μακροχρόνια μορφή συνομιλίας των podcast, που είναι από τα πιο δημοφιλή είδη, είναι ιδανική για συζήτηση για το ελαιόλαδο, επιτρέποντας στους οικοδεσπότες και τους καλεσμένους τους να εξετάσουν τις λεπτομέρειες και τις αποχρώσεις κάθε θέματος αντί να καταφεύγουν στα τυπικά ηχητικά κομμάτια. καλωδιακά νέα και παραδοσιακά ραδιοφωνικά προγράμματα.

"Καλύπτουμε πολλά, αλλά το podcast είναι φτιαγμένο για μη επαγγελματίες», είπε ο Uceda. ​"Έχει ένα αρκετά μεταβιβάσιμο λεξιλόγιο για να το καταλάβουν όλοι. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τη χρήση τεχνικών λέξεων».

Η Aguilera συμφώνησε ότι το podcast προορίζεται να είναι προσβάσιμο στο ευρύ κοινό, αλλά πρόσθεσε ότι οι επαγγελματίες του ελαιολάδου θα το βρουν επίσης ενδιαφέρον. Η Aguilera πέρασε ολόκληρη την επαγγελματική της ζωή μελετώντας το ελαιόλαδο, αλλά παρόλα αυτά έμαθε πολλά ενδιαφέροντα γεγονότα κατά τη δημιουργία του podcast.

"Ο στόχος είναι να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους», είπε. ​"Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να εμπλακούμε όλων των ειδών τους ανθρώπους, ειδικά ανθρώπους που θέλουν να μάθουν».

Οι τρεις παρουσιαστές έχουν ηχογραφήσει έξι επεισόδια του podcast, τα οποία χωρίζονται θεματικά. Η πρώτη είναι μια εισαγωγή όπου οι οικοδεσπότες συζητούν το όραμά τους για το podcast και πώς ελπίζουν ότι οι ακροατές θα αρχίσουν να σκέφτονται το ελαιόλαδο.

Το υπόλοιπο podcast θα καλύπτει την υγεία, τη γαστρονομία, τον πολιτισμό, τις ποικιλίες ελιάς και το μάρκετινγκ. Κάθε επεισόδιο, διάρκειας περίπου μίας ώρας, ξεκινά με μια συζήτηση μεταξύ των τριών παρουσιαστών και ακολουθεί μια συνέντευξη με έναν ειδικό σε κάθε τομέα.

"Αναζητήσαμε επισκέπτες από όλο τον κόσμο, τόσο από την Ευρώπη όσο και από το Νότιο Ημισφαίριο, οπότε το podcast θα ήταν επίσης ευρύτερο», είπε ο Uceda. ​"Σκεφτήκαμε ότι με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι στην Ισπανία θα άκουγαν ανθρώπους και απόψεις από τον υπόλοιπο κόσμο, ειδικά όσον αφορά τις πωλήσεις στη Νότια Αμερική, κάτι που ήταν πολύ ενδιαφέρον».

"Υπάρχουν άνθρωποι από τη Χιλή, την Αργεντινή, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιταλία», πρόσθεσε η Aguilera. ​"Δηλαδή, δεν θέλαμε να είναι μόνο το όραμά μας, αλλά και ένα όραμα που προέρχεται από διάφορα μέρη του κόσμου».

Το τρίτο επεισόδιο περιλαμβάνει συνεντεύξεις καλεσμένων με την Alicia Moya και την Carola Dümmer, συν-συγγραφείς του πρώτου της Χιλής οδηγός ελαιολάδου, για να συζητήσουμε το λιανικό εμπόριο και τον πολιτισμό.

Ο Filippo Falugiani, ιδρυτικός πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Εστιατορίων Ελαιόλαδου, και ο Dani Garcia Peinado, σεφ που ειδικεύεται στο ελαιόλαδο και μαγειρεύει για τη Βασιλική Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εμφανίζονται στο τέταρτο επεισόδιο για να συζητήσουν τον ρόλο των εστιατορίων ως πρεσβευτές της ελιάς. λάδι σε ένα ευρύτερο κοινό.

"Μου άρεσε το επεισόδιο με τον Filipo και τον Dani γιατί άνοιξε τα κανάλια Horeca και εστιατορίων», είπε ο Uceda. ​"Πάντα λέμε ότι η διείσδυση στο κανάλι του εστιατορίου είναι το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο του παρθένου ελαιολάδου και τον τελευταίο καιρό δυσκολευόμαστε. Οι σεφ και οι εστιάτορες είναι επίσης οι γραφείς του προϊόντος μας».

Άλλοι καλεσμένοι περιλαμβάνουν τον Nico και τον Rafael Alonso Barrau του βραβευμένου παραγωγού Oro del Desierto, η Carmen Nieto από την Paraiso Virgen Extra, ειδικός λιανοπωλητής, και ο Juan Pablo Castellano, μέλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελιάς του San Juan, Αργεντινή, μεταξύ άλλων.

Τα πρώτα επεισόδια του A la Sombra del Olivo μεταδίδονται ήδη στο Spotify και οι εκδόσεις βίντεο είναι διαθέσιμες στο YouTube.