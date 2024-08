Η ετήσια συνάντηση των φαρμακοποιών δείχνει αυξανόμενο ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο

Ο Patrick J. Donnelly, διευθύνων σύμβουλος της American Oil Chemists 'Society, απευθύνθηκε στην ομάδα κατά την ετήσια συνάντησή του στο Μόντρεαλ τον Απρίλιο 28, 2013.

η 104th Η ετήσια συνάντηση & έκθεση της American Oil Chemists 'Society (AOCS) πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου - 1 Μαΐου 2013 στο Palais des Congressès στο Μόντρεαλ του Καναδά, με τη συμμετοχή 1500 ατόμων. Το πεδίο της ετήσιας συνάντησης είναι ευρύ - υπήρχαν πάνω από 500 παρουσιάσεις σε όλους τους τομείς λιπών και λαδιών, που αντικατοπτρίζουν το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων της AOCS - αλλά το ελαιόλαδο προσελκύει αυξανόμενη προσοχή σε αυτήν την επιστημονική κοινότητα.

Η AOCS ανιχνεύει την ιστορία της από το 1909 και τη βιομηχανία βαμβακόσπορου, και είχε πάντα στον πυρήνα της την ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικών μεθόδων για τα λάδια. Έχει αναπτυχθεί από τις ρίζες του στις ΗΠΑ για να γίνει ένας διεθνής οργανισμός, με μέλη και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Μία από τις βασικές υπηρεσίες του AOCS είναι το πρόγραμμα δοκιμής επάρκειας για εργαστήρια που στέλνει περιοδικά δείγματα λαδιού σε συμμετέχοντα εργαστήρια σε όλο τον κόσμο για ανάλυση. Στη συνέχεια, η AOCS αξιολογεί τα αποτελέσματα, συγκρίνοντάς τα με τις γνωστές τιμές των δειγμάτων και παρέχει ανατροφοδότηση στο εργαστήριο. Μόνο όταν ένα εργαστήριο λειτουργεί με συνέπεια με ακρίβεια και ακρίβεια σε αυτές τις δοκιμές μπορεί να του χορηγηθεί διαπίστευση AOCS.

Το 2012, η ​​AOCS ξεκίνησε τη σειρά δοκιμών ικανότητας αισθητηρίων ελαιολάδου, ανταποκρινόμενη σε μια παγκόσμια ζήτηση για πιο εκπαιδευμένα και ικανά αισθητήρια πάνελ για την αξιολόγηση της ποιότητας του ελαιολάδου. ο Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ) Το πρόγραμμα αναγνώρισης αισθητηριακών πάνελ είναι διαθέσιμο μόνο σε μια περιορισμένη ομάδα πάνελ, συγκεκριμένα σε αυτούς που συνδέονται με κυβερνητική υπηρεσία. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά πάνελ συνδεδεμένα σε ιδιωτικά εργαστήρια, ινστιτούτα και εταιρείες που δεν είναι επιλέξιμες για αναγνώριση IOC, η AOCS παρενέβη με το πρόγραμμα δοκιμής επάρκειας των αισθητηρίων ελαιολάδου που είναι ανοιχτό σε όλα τα συμμορφούμενα πάνελ γεύσης ελαιολάδου.

Μια ενημέρωση για το πρόγραμμα δοκιμών αισθητηριακής επάρκειας ήταν ένα θέμα σε μία από τις συναντήσεις του ελαιολάδου. Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων ομάδων στις ΗΠΑ και αλλού εξέτασαν μια ανώνυμη περίληψη των αποτελεσμάτων από τους δύο κύκλους δειγμάτων που έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα και είχαν την ευκαιρία να δώσουν σχόλια. Η σειρά του 2013 θα περιλαμβάνει διπλάσιο αριθμό δειγμάτων - τέσσερις γύρους τεσσάρων δειγμάτων το καθένα.

Το μεγαλύτερο γεγονός ελαιολάδου ήταν το 5th συνάντηση της ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων AOCS για το ελαιόλαδο υπό την προεδρία του Richard Cantrill, υπεύθυνου επιστήμης και τεχνικού διευθυντή της AOCS. Υπήρξαν ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο του πρότυπα ελαιολάδου σε όλο τον κόσμο. Ο Paul Miller της Αυστραλιανής Ένωσης Ελαιολάδου - ο οποίος υποστήριξε τη δημιουργία της ειδικής ομάδας εμπειρογνωμόνων για το ελαιόλαδο - ανέφερε ότι το Αυστραλιανό πρότυπο εγκρίθηκε το 2011 επιτέλους άρχισε να προσελκύει τους εμπόρους λιανικής και τις εγχώριες και εισαγόμενες μάρκες στην Αυστραλία που το χρησιμοποιούν ως σημείο ποιότητας στο μάρκετινγκ τους. Η Νότια Αφρική σημειώνει επίσης πρόοδο στην υιοθέτηση ενός προτύπου παρόμοιου με αυτό της Αυστραλίας.

Ο Μίλερ αναγνώρισε το σπερματικό έργο στη Βόρεια Ευρώπη όπου οι ποιοτικές παράμετροι χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους λιανικής για την παρακολούθηση της ποιότητας του ελαιολάδου με την πάροδο του χρόνου. Περιέγραψε επίσης τις προσπάθειες που διεξάγονται στην Ιταλία για την υιοθέτηση ενός κυβερνητικού προτύπου για έναν βαθμό εξαιρετικής παρθένας ποιότητας. Υπάρχουν συνεχείς προσπάθειες στην Τουρκία και το Ισραήλ για την ανάπτυξη νέων προτύπων επίσης. Στην άκρη, ο Μίλερ ανέφερε τις προκλήσεις που παρουσιάζει η Κίνα ως εξαγωγική αγορά, όπου μερικές φορές απαιτούνται αποτελέσματα δοκιμών για απροσδόκητα πράγματα όπως η αφλατοξίνη.

Η Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του USDA (QMP) επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει το ελαιόλαδο τον Απρίλιο 2012. Στη συνάντηση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, η ενημέρωση του QMP αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα εξακολουθεί να έχει μόνο μία συμμετέχουσα εταιρεία, Πομπιακό ελαιόλαδο. Ο εκπρόσωπος εγχώριου παραγωγού ελαιολάδου σχολίασε σχετικά, λέγοντας ότι η εταιρεία του είχε ερευνήσει το πρόγραμμα αλλά το βρήκε αδύνατον λόγω των επιβαρύνσεων που επιβάλλει το πρωτόκολλο δοκιμών.

Μια ενημέρωση από το Dan Flynn του UC Davis Olive Center ενημέρωσε την ομάδα για το έργο του περασμένου έτους. Μια έρευνα του ελαιόλαδο τροφίμων για να παρακολουθήσει τις δύο εκθέσεις UCD για τα ελαιόλαδα σούπερ μάρκετ δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο 2012. Τα αποτελέσματα από δεκαπέντε έξτρα παρθένο Και οκτώ δείγματα ποιότητας ελαιολάδου που προέρχονται από έναν σημαντικό προμηθευτή υπηρεσιών τροφίμων, βρήκαν ένα δείγμα νοθευμένο με canola ανά κατηγορία και η συνολική δοκιμή ποιότητας και αισθητηρίων βρήκε το 60 τοις εκατό των δειγμάτων που δεν ανήκουν στην βαθμολογία. Υπήρξε επίσης αναφορά για δοκιμές Καλλιέργεια ελιάς να μάθουν για τη φυσική χημεία του πετρελαίου (προφίλ λιπαρών οξέων κ.λπ.) και τη συνεχιζόμενη έρευνα για τη συσχέτιση των χημικών δεικτών με την αισθητηριακή αντίληψη της τάγγισης.

Σε μια συζήτηση για τις μεθόδους δοκιμών, η Claudia Guillaume of Modern Olives μίλησε για το έργο της εδώ και πολλά χρόνια δοκιμές πυροφαιοφιλίνης (PPP) και διακυλγλυκερόλης (DAG). Διατηρεί δείγματα ελαιολάδου από το 2010 και τα δοκιμάζει περιοδικά για να χαρτογραφήσει τη χημεία τους καθώς μεγαλώνει μέχρι και πέρα ​​από το Best Before Date (BBD). Ανέφερε ότι τα ευρήματά της είναι πολύ συνεπή: οι ΣΔΙΤ αυξάνονται στο 6 - 8% ετησίως και οι DAG μειώνονται στο 20 - 25 τοις εκατό. Η σχέση μεταξύ αυτών των δεικτών και των αποτελεσμάτων των ελεύθερων λιπαρών οξέων (FFA) και των υπεριωδών (UV) δίνει πολλές πληροφορίες σχετικά με την ιστορία ενός λαδιού - την ποιότητά του όταν παρήχθη και πώς έχει υποστεί επεξεργασία από τότε, είπε. Η Guillaume περιέγραψε επίσης τη μεθοδολογία που χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει ένα τεχνικά υγιές BBD, που περιλαμβάνει δοκιμές DAG, PPP, UV, FFA και Rancimat.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελαιόλαδο στην αλυσίδα εφοδιασμού ήταν ένα μεγάλο θέμα. Ένα νέο πρότυπο για επενδύσεις flexitank βρίσκεται υπό ανάπτυξη με έμφαση στη φυσική ακεραιότητα των σάκων. Η συνεισφορά της ομάδας για αυτό το θέμα σημειώθηκε από τον John Hancock, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Λιπαρών, Σπόρων και Λιπών (FOSFA), ενός διεθνούς οργανισμού που ασχολείται με το παγκόσμιο εμπόριο λιπών και λαδιών. Η διαπερατότητα του οξυγόνου, η έκπλυση και η απορρόφηση προτάθηκαν από τα μέλη της ομάδας ως σημαντικά ζητήματα για τα δοχεία ελαιολάδου. Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη για ανακύκλωση, ως τρόπος αποτροπής της επαναχρησιμοποίησης των επενδύσεων.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων και σε μια επόμενη συνεδρίαση των συμμετεχόντων στη μελέτη, έγινε μια ενημέρωση σχετικά με μια μελέτη υπό την αιγίδα του AOCS σχετικά με τις επιπτώσεις της γήρανσης στο ελαιόλαδο. Η μελέτη εξετάζει τις αλλαγές στη χημεία και αισθητικές ιδιότητες του ελαιολάδου με την πάροδο του χρόνου, χρησιμοποιώντας και τις δύο συνήθεις δοκιμές και μεθόδους, και το ​"τελευταία και μεγαλύτερη "στην τεχνολογία οργάνων. Το κύριο θέμα της συνομιλίας ήταν οι βελτιώσεις και η επέκταση του έργου για το προσεχές έτος, με ιδιαίτερη προσοχή στην ιδέα ενός προαιρετικού ​"τεστ καταπόνησης »των δειγμάτων για πρόσθετες πληροφορίες. Ένα πρωτόκολλο θα απαριθμηθεί για την επιτάχυνση της γήρανσης των δειγμάτων, έτσι ώστε εργαστήρια και πίνακες που μπορεί να επιθυμούν να προχωρήσουν περαιτέρω με τις δοκιμές τους για τη μέτρηση των επιταχυνόμενων επιδράσεων αποδόμησης στο λάδι.

Εκτός από το επίκεντρο της ομάδας εμπειρογνωμόνων για το ελαιόλαδο και των συνεδριάσεων των συμμετεχόντων στη μελέτη, το ελαιόλαδο ήταν το θέμα ορισμένων αφισών που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση. Έργα για ταχύτερες δοκιμές για ΣΔΙΤ, θερμοκρασίες αποθήκευσης ελαιολάδου, χαρακτηρισμό γεωγραφικής προέλευσης και υγεία του ελαιολάδου σε γυναίκες με διαβήτη παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της αφίσας. Υπήρχε επίσης ένα τμήμα κατά τη διάρκεια της συνεδρίας Rancidity and Antioxidant Assessment σχετικά με την ερμηνεία της αισθητηριακής ποιότητας του παρθένου ελαιολάδου χρησιμοποιώντας πτητικούς δείκτες. Ο DL García González από τη Σεβίλλη της Ισπανίας παρουσίασε το έργο του σχετικά με την εγκεφαλική δραστηριότητα των ανθρώπων που μυρίζουν διάφορες πτητικές ενώσεις. Η περίπλοκη φύση της εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με την αξιοπιστία της πτητικής ανάλυσης για την ανίχνευση ελαττωμάτων ήταν εμφανής, λόγω των πολύπλοκων σχέσεων στην αισθητηριακή μας αντίληψη των οσμών - ανταγωνιστικά αποτελέσματα για παράδειγμα - που καθιστούν δύσκολο να γνωρίζουμε από μια μηχανική ανάλυση των πτητικών τι Η τελική αισθητήρια αντίληψη θα είναι. ​"Απαιτούνται περαιτέρω εργασίες για τις ασταθείς αλληλεπιδράσεις ", δήλωσε ο González, ​"Είμαστε πολύ μακριά από την αντικατάσταση των αισθητηρίων πάνελ. "

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της AOCS, Pat Donnelly, μοιράστηκε τις απόψεις του για το ελαιόλαδο. ​"Δεδομένου ότι το ελαιόλαδο δεν είναι το φόντο μου, έρχομαι σε αυτό από την προοπτική ενός καταναλωτή. Μαθαίνω τι κρύβεται πίσω από τα ζητήματα της αλυσίδας παραγωγής και εφοδιασμού και των ποιοτικών προτύπων », είπε. ​"Το καταναλωτικό κοινό δεν καταλαβαίνει όλα αυτά ».

Όταν ρωτήθηκε για το ρόλο του AOCS στο βιομηχανία ελαιολάδου, Δήλωσε ο Donnelly, ​"Μπορούμε να προωθήσουμε την επιστήμη και την τεχνολογία, την ανάπτυξη προτύπων, όπως έχουμε σε όλες τις βιομηχανίες με τις οποίες ασχολούμαστε. Στη συνέχεια, ελπίζουμε ότι οι καταναλωτές και οι κυβερνητικές οντότητες θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες για να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. »Όπως το έθεσε ο Donnelly, ​"Είμαστε για την επιστήμη. "