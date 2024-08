Πακέτο δώρου ελαιολάδου παίρνει Dieline Nod

Το Moscone Center στο Σαν Φρανσίσκο φιλοξένησε το συνέδριο σχεδιασμού πακέτων Dieline που πραγματοποιήθηκε από τον επώνυμο ιστότοπο και το Inwork, μια συμβουλευτική συσκευασίας και πρωτοτύπων, με την ευκαιρία των τελευταίων ​"HOW Design Live ".

Τα Dieline Package Design Awards είναι ένας ετήσιος παγκόσμιος διαγωνισμός αφιερωμένος στη συσκευασία της μάρκας. Για την έκδοση 2013, ο διαγωνισμός έλαβε πάνω από καταχωρήσεις 1,100 από χώρες του 61 σε όλο τον κόσμο. Ο διαγωνισμός προεδρεύεται από την Debbie Millman, η οποία μαζί με την ομάδα της στη Sterling Brands, επίσης κρίνει το Διεθνή βραβεία σχεδιασμού διαγωνισμού ελαιολάδου της Νέας Υόρκης.

Ο διαγωνισμός Dieline είχε δεκατρείς κατηγορίες, πολλοί από τους οποίους ήταν αφοσιωμένοι στο φαγητό. Τα κριτήρια αξιολόγησης βασίστηκαν στην ποιότητα της δημιουργικότητας, της εμπορευσιμότητας και της καινοτομίας. Εκτός από τα τυποποιημένα βραβεία, το υψηλότερο έργο βαθμολόγησης έλαβε a ​"Βραβείο Best of Show και θα μπορούσε να παρουσιάσει μια μελέτη περίπτωσης στο συνέδριο. Ο Andrew Gibbs, ιδρυτής του The Dieline, επέλεξε επίσης ένα ​"Βραβείο Editor's Choice »και φέτος δημιουργήθηκε ένα νέο βραβείο βιώσιμης συσκευασίας.

Η ​"Γαλακτοκομικά, μπαχαρικά, λάδια, σάλτσες και καρυκεύματα »χαρακτηρίστηκαν τρία εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο. Το My Olive Tree, από την Ελλάδα, κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ το A Couple Drops (και πάλι η Ελλάδα) και το πακέτο της Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013 έλαβαν βραβείο Merit.

Η Madonna Dell'Olivo είναι ένα βραβευμένο πετρέλαιο με επικεφαλής τον γεωλόγο Antonino Mennella, ο οποίος αφιερώνει ιδιαίτερα το έργο του στο ελαιοτριβείο για την ενίσχυση και την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών των διαφόρων ποικιλιών ελιάς.

Η Madonna dell'Olivo βρίσκεται στη νότια ιταλική περιοχή της Καμπανίας, κοντά σε ένα αρχαίο Ιερό στην καρδιά της όμορφης περιοχής του Cilento, το οποίο εκτιμάται ιδιαίτερα για την φιλόξενη παραλία και την ύπαιθρο πλούσια σε ιστορία και εύφορες εκτάσεις. Το Ιερό παίρνει το όνομά του από το θαυμαστό θέαμα της Μαντόνας πάνω σε ελιές από κάποιους νέους τοπικούς βοσκούς στα 16th αιώνας.

Από τα 200 ελαιόδεντρα γύρω από το αρχαίο αρχοντικό της οικογένειας, το οποίο έσωσε από την καταστροφή, ο Mennella παράγει εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα από ελιές, όπως το RaRo - ένα υπέροχο και σύνθετο μείγμα 50/50 τοπικών ποικιλιών Ravece και Rotondella, με τη γοητευτική του άρωμα φρέσκου χόρτου, ντομάτας και αρωματικών βοτάνων. Υπάρχει επίσης η μονοποικιλιακή ιταλική, φτιαγμένη από ελιές Itrana, με ένα λεπτό λουλουδένιο άρωμα που φέρνει περισσότερη κομψότητα στον πλούσιο χαρακτήρα του και Carpellese, φτιαγμένο από αυτήν τη λιγότερο γνωστή αλλά εξαιρετική τοπική ποικιλία.

Φέτος, ο Mennella αποφάσισε να συσκευάσει περιορισμένο αριθμό φιαλών 1.5 λίτρων - μια μεγαλύτερη μορφή της κλασικής πεταλούδας που συχνά υιοθετήθηκε για την premium σαμπάνια που χρησιμοποιεί επίσης σε μικρότερη μορφή για τα μπουκάλια των 250 ml - με ειδική ετικέτα και κομψό κουτί, για να χρησιμοποιηθεί ως δώρο ή για ειδική περίσταση.

Το 2013 μόνο περίπου 100 ​"ειδικές συσκευασίες ", τα μπουκάλια γεμίζουν κυρίως με Carpellese ή άλλα έλαια της Madonna dell'Olivo κατόπιν αιτήματος. Πολλοί από αυτούς στάλθηκαν στις ΗΠΑ, μία από τις κύριες αγορές για αυτή τη μικρή ιταλική εταιρεία. Για το 2014, σχεδιάζει να κάνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό του ειδικού πακέτου που έκανε πολύ περισσότερο για το κύρος από τις επιχειρήσεις.

Μετά την επανασχεδιασμό του λογότυπου και των ετικετών της μάρκας τα τελευταία τρία χρόνια, το πολυεπιστημονικό στούντιο σχεδιασμού NJU - με έδρα το Eboli, Cilento - περιέγραψε αυτή την καινοτόμο λύση συσκευασίας: ​"Αξιοποιεί - μέσα από μια ξεχωριστή επιλογή φιαλών μεγέθους 1.5 λίτρων, υφή και χαρακτική ενδεικτική λεπτομέρεια - την κληρονομιά, την υψηλή ποιότητα και το εορταστικό πνεύμα που σχετίζεται με τη σαμπάνια και την εμπειρία και το πάθος ενός τεχνίτη. "

Ο Richard Baird, ένας ανεξάρτητος σχεδιαστής αγγλικών ειδικών σε λογότυπα, μάρκες και συσκευασίες και συντάκτες στη The DieLine, έγραψε επίσης, ​"Υπάρχει μια σχεδόν αναγωγική προσέγγιση στη λύση συσκευασίας με τον τρόπο που ευνοεί τις εικόνες και τη δομική επιλογή ως οπτικές μεταφορές, αντί να εστιάζει σε άμεσες και συμβατικές ενδείξεις. Αξιοποιώντας πολύ καλά τις καθιερωμένες αντιλήψεις σταυρωμένα από άλλες βιομηχανίες για να επιτύχουμε μια επικοινωνιακή απλότητα και μια οπτική ησυχία που αισθάνεται περίπλοκη αλλά όχι αφηρημένη. Μια λύση που συμπληρώνει μια πρόταση που είναι πιθανό να προσελκύσει πελάτες με μια ήδη καθιερωμένη σχέση επωνυμίας που αναζητά κάτι ξεχωριστό για μια ειδική περίσταση. "



Δημιουργικός Διευθυντής της NJU, Mario Cavallaro

Το εξωτερικό της σχεδιαστικής λύσης της NJU αποτελείται από ​"ένα κουτί με δύο, καλά διαχωρισμένα, κεφαλαία βάρη, san-serif βάρη με ασυνήθιστες περικοπές στα τερματικά, ποικίλα πλάτη διαδρομής και άφθονο χώρο χωρίς εκτύπωση »για μινιμαλιστικό αποτέλεσμα. Ένα φινίρισμα από ασημί φύλλο αλουμινίου ενισχύει μόνο τη φαντασία Premium της συσκευασίας και του περιεχομένου της. Αντιθέτως, ο σχεδιασμός και η γραφική παράσταση της φιάλης φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με τα θέματα της κληρονομιάς, της εμπειρίας και της αξίας της χειροτεχνίας.

Σύμφωνα με τον Baird, ακόμα ​"κάνει μια αναλογία μεταξύ της διαρκούς θρησκευτικής ιστορίας και της αρχαίας πρακτικής παραγωγής ελαιολάδου» λόγω της στυλιζαρισμένης εικόνας μιας γυναίκας - που αντιπροσωπεύει τη Παναγία του Ιερού κοντά στο αγρόκτημα - που φαίνεται να είναι χαραγμένη με μονόχρωμη εκτύπωση στο χαρτί του περίεργου φυλλάδιο/ετικέτα. Στο εσωτερικό, περιέχει πληροφορίες για το αγρόκτημα, χειρόγραφες λεπτομέρειες για το επιλεγμένο λάδι και αφηγηματικά στοιχεία που ενισχύουν τα επικοινωνιακά στοιχεία του σχεδίου. Η Madonna φαίνεται να έχει δεμένα τα μάτια από το λάστιχο που κρατά κλειστή την ετικέτα, θυμίζοντας επίσης την καλή τύχη θεά Fortuna.

Ο Mario Cavallaro, δημιουργικός διευθυντής της NJU, δήλωσε: ​"Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την αναγνώριση στην έρευνά μας στην ποιότητα σχεδιασμού. Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι, καθώς αυτό σημαίνει ότι επιτύχαμε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο του Antonino Mennella, το οποίο έχει απονεμηθεί σε όλο τον κόσμο, τη σωστή κάλυψη για την υπόσχεση της μάρκας. Αλλά πάνω απ 'όλα, είμαστε περήφανοι που δύο επιχειρήσεις (τόσο το στούντιο όσο και ο πελάτης) που εδρεύουν στη νότια Ιταλία εκτιμήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε ένα τόσο σημαντικό πλαίσιο όπως το Σαν Φρανσίσκο, δίπλα σε μερικά διεθνή στούντιο και μάρκες ".