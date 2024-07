Η Ιταλία, η Τουρκία και η Βραζιλία πρωτοστατούν στα Βραβεία 'EVO IOOC'

η 9th Το EVO IOOC Italy ολοκληρώθηκε με μια τελετή βράβευσης στις 15 Ιουνίουth στο ιστορικό θέατρο της πόλης του Πάλμι, στην Καλαβρία.

Ο Antonio G. Lauro, πρόεδρος του διεθνούς διαγωνισμού ελαιολάδου, ανακοίνωσε τους νικητές των κατηγοριών Best in Show και Best in Country και τους αποδέκτες των ειδικών βραβείων.

Στην εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από τη διευθύνουσα σύμβουλο, Stefania Reggio, συμμετείχαν παραγωγοί, ειδικοί του κλάδου και λάτρεις του ελαιολάδου, οι οποίοι απόλαυσαν καθοδηγούμενες γευσιγνωσίες των νικητών προϊόντων.

Φωλιασμένο στη Violet Coast, με θέα στο Τυρρηνικό Πέλαγος, το Palmi ήταν επίσης το σκηνικό για τις αισθητηριακές αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν από την επιτροπή κριτών στις εγκαταστάσεις του CapoSperone Resort τον Μάιο.

Είκοσι πέντε έμπειροι γευσιγνώστες από 11 χώρες αξιολόγησαν 671 συμμετοχές που υποβλήθηκαν από 28 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 592 εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και 79 ελαιόλαδα με γεύση.

Η Ιταλία υπέβαλε τις περισσότερες συμμετοχές και ήταν η χώρα με τις περισσότερες βραβεύσεις, με 185 συμμετέχουσες μάρκες και 139 μετάλλια που βραβεύτηκαν. Ακολούθησε η Τουρκία με 102 υποβληθείσες μάρκες και 77 μετάλλια.

Οι Βραζιλιάνοι παραγωγοί συμμετείχαν με 69 μάρκες, εκ των οποίων οι 63 βραβεύτηκαν. Διαγωνιζόμενη με 88 μάρκες, η Ελλάδα έλαβε 60 μετάλλια, ακολουθούμενη από την Ισπανία, η οποία συμμετείχε με 56 μάρκες και πήρε 38 μετάλλια.

Η λίστα των νικητών περιλαμβάνει την Πορτογαλία (23 μετάλλια), το Ισραήλ (20 μετάλλια), την Τυνησία (19 μετάλλια), την Αργεντινή (11 μετάλλια), την Κροατία (εννέα μετάλλια), την Ιορδανία (πέντε μετάλλια), την Αλγερία (τέσσερα μετάλλια), τις Ηνωμένες Πολιτείες , Νότια Αφρική, Μαρόκο (τρία μετάλλια η καθεμία), Σαουδική Αραβία, Κίνα, Λίβανος (δύο μετάλλια η καθεμία), Γαλλία, Μάλτα και Σλοβενία ​​(από ένα μετάλλιο η καθεμία).

"Τον τελευταίο καιρό, εμφανείς και επηρεαστικές αλλαγές, κυρίως λόγω των συνεπειών του κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχουν συμβεί, θέτοντας περίπλοκες προκλήσεις για τους αγρότες στις παραδοσιακές ελαιοκαλλιεργητικές χώρες», είπε ο Lauro Olive Oil Times.

"Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε επίσης αύξηση στις χώρες παραγωγής και νέους ανταγωνιστές που εισέρχονται δυναμικά στην παγκόσμια αγορά υψηλής ποιότητας», πρόσθεσε. ​"Όλα αυτά μας οδηγούν να επιβεβαιώσουμε ότι το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δεν έχει πλέον σύνορα ή κύριους, αλλά μόνο εξαιρετικούς πρωταγωνιστές».

Οι διοργανωτές αποκάλυψαν κάποια στοιχεία σχετικά με τα ανταγωνιστικά προϊόντα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βράβευσης.

Το 30% των συμμετοχών ήταν βιολογικά και προέρχονταν από περιοχή με πιστοποιημένη γεωγραφική ένδειξη, συμπεριλαμβανομένου Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ).

Πάνω από τα μισά (55.3 τοις εκατό) από τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα ήταν μείγματα δύο ή περισσότερων ποικιλιών. Μονοποικιλιακά αποτελούσε σχεδόν το 45 τοις εκατό του συνόλου, αντιπροσωπεύοντας περισσότερες από 180 ποικιλίες.

Ο Lauro τόνισε επίσης μια πρόσφατη καινοτομία που εισήγαγε ο διαγωνισμός: τη συνεργασία με έναν κορυφαίο ερευνητικό οργανισμό.

Πέρυσι, η διοίκηση του EVO IOOC Ιταλίας υπέγραψε μια προκαταρκτική συμφωνία συνεργασίας με το Κέντρο Καλλιεργειών Ελιάς, Οπωροφόρων και Εσπεριδοειδών του Συμβουλίου Αγροτικής Έρευνας και Οικονομίας (CREA-OFA).

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι παραγωγοί που εγγράφονται στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν στη γραμμή έρευνας ​»Ιχνηλασιμότητα των εξαιρετικών παρθένων ελαιόλαδων του κόσμου, τα αποτελέσματα της οποίας θα δημοσιευθούν σε διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις.

"Πρόκειται για ένα εκτεταμένο έργο που αφορά τον χαρακτηρισμό των έξτρα παρθένων ελαιολάδων με βάση τη συμμετοχική ερευνητική προσέγγιση», είπε ο Lauro. ​"Είμαστε στην ευχάριστη θέση να είμαστε μεταξύ των βασικών παραγόντων αυτής της μελέτης, μαζί με τον Enzo Perri, διευθυντή της CREA-OFA, και τις εταιρείες ελαιολάδου».

Μια λίστα με τα αποτελέσματα για το 2024 EVO IOOC Italy είναι διαθέσιμη στο διαγωνισμό δικτυακός τόπος και τα κοινωνικά μέσα.